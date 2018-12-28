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Найбільше на бюджетних коштах піариться Богдан Дубневич, – «ОПОРА»

Омелян Шевчук

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Лідером з піару за допомогою бюджетних коштів на Львівщині є член фракції БПП «Солідарність» Богдан Дубневич. Про це повідомили у ГО «ОПОРА», пише DaiLylviv.

 

ОПОРА зафіксувала 28 повідомлень, здебільшого, у профілі депутата у Facebook про об’єкти профінансовані за його сприяння. Найчастіше (у 13 випадках) йшлося про освітні заклади та (у 8 випадках) ремонт доріг.  Крім того, Богдан Дубневич кошом свого фонду організовував тури Пустомитівським районом для голів ОТГ та сільських рад, старост, працівників культури, бібліотекарів, освітян, медиків, працівників управління соціального захисту й працівників пошти Пустомитівського району. Під час таких поїздок їм показували, як просуваються ремонтні робот доріг та інфраструктурних об’єктів району.

«Йдеться про бюджетні кошти, факт виділення та освоєння яких депутати позиціонують як власне досягнення під час роботи в Парламенті чи здобуток для виборчого округу. Ці кошти скеровуються в регіони в межах різних цільових програм:державні субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, Державний фонд регіонального розвитку, митний експеримент для розвитку дорожнього фонду. Разом з тим, задля «піару» депутати також можуть використовувати кошти обласного бюджету, наприклад, конкурс мікро-проектів» — пояснює координатор спостереження за виборами Громадянської мережі ОПОРА у Львівській області Тарас Радь.

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