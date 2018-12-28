На Львівщині правоохоронці викрили сільського голову на організації системи «відкатів»

Працівники управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції задокументували протиправну діяльність сільського голови Городоцького району. Чоловік за перерахування коштів з місцевого бюджету за проведені роботи останній вимагав 10% «відкату» від загальної суми договору. Про це у Facebook повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції України.

Так, посадова особа разом з керівником приватного підприємства налагодили злочинну схему розкрадання коштів. Зокрема, підприємець був виконавцем робіт з встановлення вуличного освітлення у населених пунктах, підпорядкованій раді.

«З метою освоєння керівником підприємства бюджетних коштів наприкінці року голова запропонував йому укласти «угоду». Посадовець підписує акти виконаних робіт, які виконані лише частково, а підприємець, після отримання на рахунок коштів з бюджету, 10% від загальної суми віддає йому. Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт виконання сільським головою умов «угоди», – повідомляють Департаменті захисту економіки Нацполіції України.

Крім того, у межах кримінального провадження було встановлено, що вказане підприємство проводило роботи з встановлення вуличного освітлення на інших об’єктах області, загальна вартість яких сягає понад мільйон гривень та які останнім так і не було виконані.

У четвер, 27 грудня, правоохоронці затримали голову під час одержання ним 55 тисяч гривень «відкату». Під час проведення санкціонованих обшуків в офісі підприємства та за місцем мешкання його керівника було вилучено понад 2,5 мільйонів гривень та 26 тисяч доларів США.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України: 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Фото: Департамент захисту економіки Нацполіції України