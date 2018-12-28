На кордоні з Польщею можуть відкрити ще один пункт пропуску

Упродовж двох найближчих років є шанси на відкриття нового пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховичі» на українсько-польському кордоні. Нові пункти пропуску також можуть з’явитися в перспективі у чотирьох місцях, де щороку проводяться дні добросусідства на українсько-польському кордоні. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Укрінформ.

“Поки що пріоритетним завданням є модернізація наявних пунктів пропуску. Але реальною є також перспектива відкриття протягом двох років пункту пропуску “Нижанковичі-Мальховичі” поблизу Перемишля. Для цього є вже рішення змішаної комісії з питань транскордонного та регіонального розвитку, є кошти в місцевих бюджетах, зокрема у Підкарпатському воєводстві для підготовки проектно-кошторисної документації”,- поінформував Дещиця.

Він зазначив, що на кордоні є ще декілька місць, де потенційно може бути створено пункти пропуску.

“Це чотири місця, де відбуваються дні добросусідства: одне – на Волині, два – у Львівській області, ще одне – у Закарпатській області, де сходяться кордони України, Польщі та Словаччини. Об’єктивна потреба відкриття тут пунктів пропуску є. Потрібне політичне рішення і фінансове забезпечення”,- повідомив дипломат.

За його словами, системно розв’язати проблему довгих черг на українсько-польському кордоні може збільшення кількості пунктів пропуску та скорочення тривалості проведення перевірок і оформлення документів.

“Якщо розбудова інфраструктури пунктів пропуску вимагає часу, то запровадження спільного контролю у всіх пунктах пропуску (на сьогодні діє в 4 з 8 автомобільних пунктів пропуску) могло б вже у короткостроковій перспективі значно покращити ситуацію. Ми працюємо над цим”,- наголосив посол України в Польщі.

Важливим елементом для справного функціонування прикордонного руху він назвав також належне виконання обов’язків працівниками прикордонної та митної служб. “Не варто нехтувати «гарячою лінією» у ситуаціях, коли бачите, що дії працівників пунктів пропуску не відповідають вашим очікуванням”,- підкреслив дипломат.

Дещиця висловив думку, що черги на кордоні зросли через те, що за останні 10 років кількість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні не збільшилася, а натомість у декілька разів зросла кількість людей, які перетинають кордон.

Він також поінформував, що поступово вирішується питання щодо розподілу 100 млн євро польського кредиту для України для модернізації наявних пунктів пропуску та ремонту під’їзних доріг.

“Сподіваюся, що невдовзі усі контракти буде підписано і розпочнеться практичний етап модернізації інфраструктури діючих пунктів пропуску та розбудови під’їзних шляхів до них”,- констатував посол.

Дещиця висловив думку, що черги на кордоні зросли через те, що за останні 10 років кількість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні не збільшилася, а натомість у декілька разів зросла кількість людей, які перетинають кордон.

Він також поінформував, що поступово вирішується питання щодо розподілу 100 млн євро польського кредиту для України для модернізації наявних пунктів пропуску та ремонту під’їзних доріг.

“Сподіваюся, що невдовзі усі контракти буде підписано і розпочнеться практичний етап модернізації інфраструктури діючих пунктів пропуску та розбудови під’їзних шляхів до них”,- констатував посол.