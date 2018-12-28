На Харківщині від грипу померло немовля

В Сахновщинському районі Харківської області від грипу померло немовля. Дитині було всього 11 днів. Про це Укрінформу розповіли в Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ.

«Цього тижня зареєстровано й лабораторно підтверджено летальний результат від грипу в дитини віком до року», – зазначили в центрі.

Дитині, додали в центрі, було 11 днів від народження.

Встановлено, що дитина захворіла 6 грудня. Батьки до лікарів не зверталися. Сім’я вважається асоціальною: мати – зловживає алкоголем.