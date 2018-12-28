ЛКП «Лев» отримало крематор для тварин

Модульна установка (піч-крематор) з додатковою камерою догорання, яку придбано за кошти природоохоронного фонду бюджету міста, уже доставлена на ЛКП «Лев». Вже на початку 2019 року львів’яни врешті зможуть отримати належний сервіс у випадку втрати своїх чотирилапих друзів завдяки безпечній утилізації за допомогою цього устаткування. Про це йдеться на офіційному сайті ЛКП «Лев».

«Команда ЛКП «Лев» розуміє, наскільки важливим є питання збереження екології та навколишнього природнього середовища, саме тому принциповим питанням у закупівлі обладнання стала його безпечність та дотримання європейських норм екологічності. Тепер можемо з впевненістю зазначити, що Львів – перше місто в Україні, в якому кремація тварин та небезпечних відходів здійснюватиметься комунальним підприємством на найвищому екологічному рівні», – прокоментувала директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Уже на початку 2019 року мешканці нашого міста врешті зможуть отримати належний сервіс у випадку втрати своїх чотирилапих друзів завдяки безпечній загальній утилізації, або ж отримати урну з прахом улюбленця при індивідуальному спалюванні. Ціни на послугу коливатимуться від 140 до 1700 грн, залежно від маси тварини та побажання господаря щодо виду кремації.

Зараз на ЛКП «Лев» відбувається підготовка та навчання персоналу щодо роботи з новим обладнанням, підприємство вносить відповідні зміни щодо додаткового виду діяльності у свій статут, визначає тимчасове, а потім і постійне місце для розміщення крематора, після чого проектна компанія приступить до розробки проекту на створення Центру кремації тварин міста Львова.

Фото: ЛКП “Лев”