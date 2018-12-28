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Головною подією року українці вважають створення помісної церкви

Юлія Шпак

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Майже чверть українців вважає створення в країні єдиної помісної православної церкви головною політичною подією 2018 року в Україні. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, які презентувала на прес-конференції директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, повідомляє Укрінформ.

 

Так, згідно з результатами опитування, головною політичною подією 2018 року в Україні 24% респондентів визнали об’єднання церков і надання Томосу. 17% громадян головною подією вважають введення воєнного стану, 9% — інцидент у Керченській протоці, 7% — продовження війни. Не змогли назвати жодної події 12% опитаних.

Водночас головною політичною подією року в світі 7% українців вважають протести у Франції. 4% опитаних такою подією вважають посилення санкцій проти Росії, по 3% — інцидент у Керченській протоці та події у Вірменії.

«З цього можна зробити висновок, що наші люди не надто обізнані в міжнародних подіях, і не знаю, чи вони цим цікавляться. Очевидно, що ні. Є певний світоглядний ізоляціонізм», — зазначила Бекешкіна.

Загальнонаціональне дослідження «Підсумки-2018» проводилося з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретично похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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