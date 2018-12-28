Доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на комуналку, - Мінсоцполітики

Доходи населення зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг. Про це заявив генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко, передає УП.

“Якщо ми порівняємо динаміку зростання доходів з динамікою зростання витрат на оплату комунальних послуг, то доходи населення в середньому зростають вищими темпами, ніж витрати на оплату комунальних послуг. Тобто, потреба громадян в отриманні субсидій буде зменшуватися”, – повідомив чиновник.

“Тарифи — не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки. Cьогодні ми спостерігаємо достатньо активну динаміку збільшення доходів населення”, – заявив Музиченко.

“Другий фактор — це перегляд правил надання житлових субсидій з травня 2018 року. Третій фактор — це, звичайно, підвищення ціни на газ, яке у нас відбулося. Ці три фактори зараз відіграють основну роль при реалізації права на субсидії в поточному опалювальному періоді”, – сказав представник Міністерства соціальної політики.

За його словами, щотижня близько 120-150 тисяч домогосподарств звертаються за оформленням субсидії.

“Громадяни почали отримувати перші платіжки з новими тарифами на газ, водопостачання, утримання житла, а тепер вони визначаються щодо потреби в отриманні житлових субсидій”, – повідомив Музиченко.

Він додав, що чисельність одержувачів субсидій зменшується в тому числі завдяки тому, що програма надання субсидій стала більш адресною.