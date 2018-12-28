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11 тисяч російських військових воюють на Донбасі, - командувач ООС

Юлія Шпак

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Російські регулярні військові формування на тимчасово окупованих територіях Донбасу налічують 32 тис. осіб, з яких 11 тис. є російськими військовослужбовцями. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

 

«Нам відомо про наявність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російських регулярних військових формувань – першого і другого армійських корпусів (1-й АК – «ДНР»; 2-й АК – «ЛНР» – ІФ) загальною кількістю майже 32 тисячі осіб, 11 тис. з яких – росіяни. Керівні посади цих формувань обіймають кадрові офіцери та генерали Збройних сил РФ», – сказав С.Наєв.

При цьому він наголосив, що 1-й і 2-й АК – це не якесь добровільне ополчення «ЛНР/ДНР», а регулярні підрозділи, які за своєю системою управління підпорядковуються штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ, що дислокується в місті Новочеркаську Російської Федерації.

Командувач ООС також розповів про озброєння та військову техніку, що мають ці незаконні збройні формування.

«Основу їхнього озброєння становить радянська техніка, втім, не рідкість на частково окупованих територіях і сучасне російське озброєння, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби «Репелент», «Житель», «Шипшина-Аеро». Саме за допомогою цих комплексів російсько-окупаційні війська перешкоджають роботі БПЛА СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також на глибині до 60 км від лінії розмежування на території, контрольованій урядом України», – зазначив С.Наєв.

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