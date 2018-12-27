Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово.

Згідно з попередніми результатами роботи вітчизняної торговельної галузі у 2018 році, традиційно лідером залишається мережа «АТБ». Вона добре відома мешканцям нашого регіону, адже на Львівщині наразі працює зо три десятки її маркетів. У цілому по країні їх налічується вже близько 980. Маючи рекордний товарообіг та понад 3,5 мільйона покупців щодня, мережа цілком може розраховувати на те, що більшість українців прийдуть саме до «АТБ», щоб придбати продукти для новорічного столу.

Прагнучи не підвести своїх постійних клієнтів і забезпечити їм максимальний комфорт, керівництво компанії вже заявило про те, що всі торговельні підприємства в святкові дні будуть відкриті 24 години на добу.

«Всі магазини торговельної мережі «АТБ» працюють цілодобово. Такий режим роботи зберігається і у святкові та вихідні дні. Це дозволить кожному українцю комфортно та зручно купувати продукти, вибираючи для своєї сім’ї лише якісні та безпечні товари», – зазначила Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, незважаючи на традиційний передсвятковий ажіотаж, асортиментна і цінова політика залишаються незмінними.

«Асортимент магазинів – це більш як 3500 товарів, з яких понад 800 є товарами власних торгових марок «АТБ». За рахунок мінімізації витрат на логістику і рекламу вартість такої продукція нижча за середньоринкову, але їхня якість не поступається якості товарів відомих брендів. Через це вони вже давно користуються популярністю серед наших покупців. Ми впевнені, що їм знайдеться місце і на святкових столах українців», – підкреслила пані Шаповалова.

Покупці в зв’язку з максимально зручним графіком роботи «АТБ» отримують додаткові переваги, плануючи час для відвідування магазину перед святами. Як відомо, дехто з українців через завантаженість на роботі наприкінці календарного року обирає для закупівель нічні години. Незалежно від часу доби обслуговування завжди буде на високому рівні. Всі служби мережі функціонують у стандартному режимі. З огляду на те, що кількість співробітників «АТБ» уже перевищує 50 тисяч осіб, у результативності їхньої роботи можна не сумніватися. Крім того, через зростання товарообігу перед святами в мережі підвищену увагу приділяють діяльності служб контролю якості товарів.

«Контролери якості товарів, співробітники лабораторій, а також водії, вантажники, керівники підрозділів, бухгалтери, працівники розподільчих центрів, лектори в учбових центрах компанії тощо – це ті, хто складає основу успішної роботи як окремого магазину, так і підприємства в цілому. Наш величезний колектив готовий до зустрічі Нового року. Декому доведеться працювати у святкові дні. Ми завжди чекаємо на покупців», – акцентувала Наталія Шаповалова.

Як повідомлялося раніше, мережа «АТБ» працює на вітчизняному ринку більше двох десятиліть. З 2000-х років вона розвиває особливий торговий формат «український дискаунтер» – магазини з широким асортиментом товарів за оптовими цінами. Враховуючи зручне розташування і високу якість продукції, даний формат припав до душі багатьом споживачам. Втім, успіх розвитку торговельної мережі магазинів «АТБ» завдячує не тільки формату, але й стандартизації діяльності торговельних точок по всій країні.