Україна розширила санкції проти Росії

Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Таке рішення прийняли на засіданні 26 грудня, пише УП.

“Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України”, – йдеться в повідомленні.

Голова парламентського комітету з питань безпеки та оборони Сергій Пашинський розповів “Громадському“, що після технічного доопрацювання список опублікують.

За словами Пашинського, під санкції потрапили причетні до обстрілу українських кораблів, “персони, які фальшують кримінальні справи проти українських моряків”, а також депутати Державної Думи, зокрема від партії “Єдина Росія”.

18 грудня Кабінет міністрів вніс пропозицію до РНБО про застосування нових антиросійських санкцій.

За даними МінТОТ, санкції мають торкнутися:

– 14 юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасво окупованих територіях;

– 23 фізосіб, які були залучені до проведення незаконних археологічних пошукових робіт на об’єктах культурної спадщини чи взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації Криму та Севастополя;

– деяких російських підприємств та підприємств з країн Європи, які забезпечують діяльність ТОВ “Титанові інвестиції” в Армянську на території Криму;

– деяких юросіб, залучених до організації перевезень через порти “Темрюк”, “Кавказ” та Керченську паромну переплаву;

– деяких фізосіб, які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до незаконного будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.