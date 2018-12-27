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У Львові трамвайна рейка наскрізь пробила автомобіль

Олександр Косик

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У Львові шматок трамвайної рейки пропоров легковий автомобіль. Про це повідомляє громадська організація «Зручна місто» на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото інциденту.

 

Подія сталася навпроти трамвайного депо на перехресті вулиць Сахарова та Вітовського.

В прес-службі Патрульної поліції Львівщини прокоментували, що по факту ДТП складено матеріали (схема,пояснення,акт огляду вул.шл.мережі). Далі матеріалами займатиметься відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Окрім того, на водія винесли постанову за відсутність страхівки.

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