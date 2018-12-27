ЦВК анонсувала старт президентської виборчої кампанії із 31 грудня

Центральна виборча комісія України оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня. Відповідну постанову ЦВК прийняла 27 грудня на своєму засіданні, передає УП.

Верховна Рада України 26 листопада призначила чергові вибори президента України на неділю, 31 березня 2019 року.

“Отже, комісія оголосила з 31 грудня 2018 року про початок виборчого процесу чергових виборів президента України”, – зазначили у ЦВК.

Комісія, серед іншого, затвердила орієнтовний план роботи на перше півріччя 2019 року, виборча кампанія триватиме 90 днів.

З 31 грудня 2018 по 3 лютого 2019 року включно ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого 2019 року включно має відбутись реєстрація кандидатів. Після цього ЦВК оголосить перелік претендентів на пост глави держави.

Кандидат в президенти повинен бути громадянином України, що досяг 35-річного віку, володіти державною мовою і проживати в Україні протягом останніх 10 років до дня виборів.