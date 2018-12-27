Куди у Львові приносити використані лампи і батарейки? Графік стоянок екобуса на січень

Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР на своїй сторінці у Facebook оприлюднив графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на січень 2019 року.
Графік стоянок екобуса на січень:
- 14:00-17:00 Середа 02.01.2019 ТЦ «Рукавичка» м. Винники, вул. Галицька
- 14:00-17:00 Середа 02.01.2019 ТЦ «Рукавичка» смт. Брюховичі, вул. Львівська, 23а
- 14:00-17:00 П’ятниця 04.01.2019 ДАБІ м. Львова вул. Угорська, 7
- 14:00-17:00 П’ятниця 04.01.2019 Ринок «Балатон» вул. Гетьмана І.Мазепи, 11
- 10:00-13:00 Субота 05.01.2019 Львівська міська рада пл. Ринок, 1
- 10:00-13:00 Субота 05.01.2019 Супермаркет «Арсен» вул. Зелена, 147
- 14:00-17:00 Субота 05.01.2019 ТВК «Південний» вул. І.Виговського, 102
- 14:00-17:00 П’ятниця 11.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Наукова, 35а
- 14:00-17:00 П’ятниця 11.01.2019 Торговий центр «Скриня» вул. Городоцька, 179
- 10:00-13:00 Субота 12.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Б.Хмельницького, 214
- 10:00-13:00 Субота 12.01.2019 Ринок «Санта Барбара» просп. Червоної Калини, 105
- 14:00-17:00 Субота 12.01.2019 Супермаркет «Арсен» просп. В.Чорновола, 93
- 14:00-17:00 Середа 16.01.2019 ТЦ «Рукавичка» смт. Рудно, вул. Огієнка, 4
- 14:00-17:00 П’ятниця 18.01.2019 Торговий центр «BAM» просп. Червоної Калини, 62
- 14:00-17:00 П’ятниця 18.01.2019 Личаківська райадміністрація вул. Левицького, 67
- 14:00-17:00 П’ятниця 25.01.2019 Супермаркет «Арсен» вул. Патона, 37
- 14:00-17:00 П’ятниця 25.01.2019 Між маг. «Фокстрот» і унів. «Львів» вул. Княгині Ольги, 106
- 10:00-13:00 Субота 26.01.2019 ТЦ «Будинок меблів» вул. Любінська, 92
- 10:00-13:00 Субота 26.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Т.Шевченка, 358
- 14:00-17:00 Субота 26.01.2019 Супермаркет «Наш край» вул. Пасічна, 42
- 14:00-17:00 Субота 26.01.2019 ТЦ «Вопак» вул. Широка, 66
Юлія Шпак