ОСТАННІ НОВИНИ

Куди у Львові приносити використані лампи і батарейки? Графік стоянок екобуса на січень

Юлія Шпак

|

Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР на своїй сторінці у Facebook оприлюднив графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на січень 2019 року.

 

Графік стоянок екобуса на січень:

  1. 14:00-17:00 Середа 02.01.2019 ТЦ «Рукавичка» м. Винники, вул. Галицька
  2. 14:00-17:00 Середа 02.01.2019 ТЦ «Рукавичка» смт. Брюховичі, вул. Львівська, 23а
  3. 14:00-17:00 П’ятниця 04.01.2019 ДАБІ м. Львова вул. Угорська, 7
  4. 14:00-17:00 П’ятниця 04.01.2019 Ринок «Балатон» вул. Гетьмана І.Мазепи, 11
  5. 10:00-13:00 Субота 05.01.2019 Львівська міська рада пл. Ринок, 1
  6. 10:00-13:00 Субота 05.01.2019 Супермаркет «Арсен» вул. Зелена, 147
  7. 14:00-17:00 Субота 05.01.2019 ТВК «Південний» вул. І.Виговського, 102
  8. 14:00-17:00 П’ятниця 11.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Наукова, 35а
  9. 14:00-17:00 П’ятниця 11.01.2019 Торговий центр «Скриня» вул. Городоцька, 179
  10. 10:00-13:00 Субота 12.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Б.Хмельницького, 214
  11. 10:00-13:00 Субота 12.01.2019 Ринок «Санта Барбара» просп. Червоної Калини, 105
  12. 14:00-17:00 Субота 12.01.2019 Супермаркет «Арсен» просп. В.Чорновола, 93
  13. 14:00-17:00 Середа 16.01.2019 ТЦ «Рукавичка» смт. Рудно, вул. Огієнка, 4
  14. 14:00-17:00 П’ятниця 18.01.2019 Торговий центр «BAM» просп. Червоної Калини, 62
  15. 14:00-17:00 П’ятниця 18.01.2019 Личаківська райадміністрація вул. Левицького, 67
  16. 14:00-17:00 П’ятниця 25.01.2019 Супермаркет «Арсен» вул. Патона, 37
  17. 14:00-17:00 П’ятниця 25.01.2019 Між маг. «Фокстрот» і унів. «Львів» вул. Княгині Ольги, 106
  18. 10:00-13:00 Субота 26.01.2019 ТЦ «Будинок меблів» вул. Любінська, 92
  19. 10:00-13:00 Субота 26.01.2019 Торговий центр «BAM» вул. Т.Шевченка, 358
  20. 14:00-17:00 Субота 26.01.2019 Супермаркет «Наш край» вул. Пасічна, 42
  21. 14:00-17:00 Субота 26.01.2019 ТЦ «Вопак» вул. Широка, 66

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

Реалістичний і збалансований бюджет. Уряд Гройсмана обіцяє в 2019 році розбудову країни
Олександр КОВАЛЬ
Реалістичний і збалансований бюджет. Уряд Гройсмана обіцяє в 2019 році розбудову країни

Держбюджет-2019 незвичайний вже тому, що Верховна Рада ухвалила його за тиждень до початку зими. В країні, яка, бувало, ...

В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята
Олесь ТЯГАЙ
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята

Найбільша торговельна мережа країни «АТБ» не сумнівається в безперебійній роботі логістичної системи, яка має забезпечит...

«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...