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Кращим патрульним поліцейським України може стати дрогобиччанин

Соломія Григор'єва

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Командир роти Патрульної поліції Львівщини Любомир Цісельський може стати кращим поліцейським країни. Все залежить від відкритого голосування, участь у якому може взяти кожен. Заходьте за посиланням і голосуйте за львівського патрульного.

 

Рейтинг українських поліцейських досліджує блогер Валентин Мішковський із Чернівців. Опитування він опублікував у середу, 26 грудня і триватиме воно до 31 грудня включно.

Гасло Любомира Цісельського – «Служити та захищати» – одне із основних правил на службі. Щасливий батько двох хлопців і донечки, вважає, що сім’я для нього є натхненням і підтримкою. На службі колеги знають, що за ним, як за «кам’яною стіною» – надійно. Фахові рішення і дії Любомира неодноразово рятували життя громадян. Ось один із прикладів, коли офіцер поліції ризикував власним життям заради порятунку іншого життя. https://youtu.be/TFKrMdd2N-M. Вражаюче правда?! Такі навички Любомир отримав працюючи до патрульної поліції рятівником в ДСНС. Займався пожежно-прикладним спортом і демонстрував неабиякі результати не лише на рівні області, а й України. Неодноразовий переможець змагань у Львівській області з 2003 по 2010 роки.

Любомир і зараз тримає себе у відмінній фізичній формі, а саме грає професійно у футбол на місцевому та обласному рівнях. Його служба завжди на високому рівні, відтак, у порушників не залишається шансів уникнути покарання. Це відео з крайньої нічної зміни командира: https://youtu.be/db-uxMkXX7k.

Додамо, що цьогоріч Любомир отримав відзнаку за службу на День міста Львова. Подяку вручив міський голова Андрій Садовий, за особисту відвагу, мужність і рішучі та професійні дії під час виконання службових обов’язків, готовність прийти на допомогу, ризикуючи власним життя.

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