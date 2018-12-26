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Скільки відсотків українців вважає Росію агресором? Опитування

Олександр Косик

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Більшість мешканців України, 63%, вважають Росію країною-агресором. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи “Рейтинг”, пише УП.

 

При цьому 24% населення не вважають Росію агресором, ще 13% – не визначились.

“На Харківщині, Донеччині, Луганщині та Одещині кількість тих, хто не вважає Росію агресором, більша за кількість тих, хто дотримується протилежної думки”, – зазначають соціологи.

При цьому в Івано-Франківській області агресором Росію вважають найбільше в Україні – 94%. Львівщина посідає друге місце – 92%.

Опитування проводилось з 16 листопада по 10 грудня 2018 року серед 40 тисяч повнолітніх мешканців усіх областей, крім окупованих територій.

Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України – не більше 0,5%.

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