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Синютка доручив навести лад з диспетчерською «швидкої»

Вероніка Рой

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Сьогодні, 26 грудня, під час апаратної наради голова Львівської ОДА Олег Синютка доручив розібратися із роботою диспетчерської служби швидкої медичної допомоги.

 

Він розповів, що телефонував у диспетчерські різних структурних підрозділів, моделюючи надзвичайну ситуацію.

«Минулого разу ми розглядали питання взаємодії  у випадку того, коли людина померла. Набирали до поліцейських, пожежників, які до речі чемно та чітко нам відповідали. Ну а у «швидкій» мені після другого речення вже говорили з таким виразом: «Чого ти сюди дзвониш?», – сказав він.

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА  Ірина Микичак заявила, що планує провести службове розслідування. Та зазначила, що потрібно проводити серйозне навчання.

«Вони не усвідомлюють того, як спілкуються з людьми. Диспетчерська потребує заміни персоналу, бо є люди, які там працюють вже більше 20 років. І тому є кадрова потреба. Наразі будемо проводити навчання, тренінги», – додала вона.

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