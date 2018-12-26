Синютка доручив навести лад з диспетчерською «швидкої»

Сьогодні, 26 грудня, під час апаратної наради голова Львівської ОДА Олег Синютка доручив розібратися із роботою диспетчерської служби швидкої медичної допомоги.

Він розповів, що телефонував у диспетчерські різних структурних підрозділів, моделюючи надзвичайну ситуацію.

«Минулого разу ми розглядали питання взаємодії у випадку того, коли людина померла. Набирали до поліцейських, пожежників, які до речі чемно та чітко нам відповідали. Ну а у «швидкій» мені після другого речення вже говорили з таким виразом: «Чого ти сюди дзвониш?», – сказав він.

Директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак заявила, що планує провести службове розслідування. Та зазначила, що потрібно проводити серйозне навчання.

«Вони не усвідомлюють того, як спілкуються з людьми. Диспетчерська потребує заміни персоналу, бо є люди, які там працюють вже більше 20 років. І тому є кадрова потреба. Наразі будемо проводити навчання, тренінги», – додала вона.