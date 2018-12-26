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Окупанти відмовилися відпустити захоплених на морі українців

Олександр Косик

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Так званий “Верховний суд Криму” в середу відмовився відпустити з-під варти останніх п’ятьох військових моряків захоплених в Чорному морі місяць тому кораблів ВМС України, скарги на арешт яких дійшли до “інстанції”, пише УП.

 

“Суд” залишив в силі постанови підконтрольного окупантам “Київського районного суду Сімферополя”, уточнивши при цьому термін арешту через допущену “судом” першої інстанції технічну помилку: він закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.

Йдеться про командира буксира “Яни Капу” Олега Мельничука, командира бронекатера “Нікополь” Богдана Небилицю, капітана 2 рангу Дениса Гриценко, старшого матроса Юрія Без’язичного і матроса Євгенія Семідоцкого.

Взяття під варту чотирьох українців захист оскаржить в касаційному порядку.

Таким чином, в “суді апеляційної інстанції” за шість днів розглянуті апеляції на арешт 20 з 24 українців.

Так званий “Верховний суд Криму” раніше в грудні залишив під вартою 15 громадян України.

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