Окупанти відмовилися відпустити захоплених на морі українців

Так званий “Верховний суд Криму” в середу відмовився відпустити з-під варти останніх п’ятьох військових моряків захоплених в Чорному морі місяць тому кораблів ВМС України, скарги на арешт яких дійшли до “інстанції”, пише УП.

“Суд” залишив в силі постанови підконтрольного окупантам “Київського районного суду Сімферополя”, уточнивши при цьому термін арешту через допущену “судом” першої інстанції технічну помилку: він закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.

Йдеться про командира буксира “Яни Капу” Олега Мельничука, командира бронекатера “Нікополь” Богдана Небилицю, капітана 2 рангу Дениса Гриценко, старшого матроса Юрія Без’язичного і матроса Євгенія Семідоцкого.

Взяття під варту чотирьох українців захист оскаржить в касаційному порядку.

Таким чином, в “суді апеляційної інстанції” за шість днів розглянуті апеляції на арешт 20 з 24 українців.

Так званий “Верховний суд Криму” раніше в грудні залишив під вартою 15 громадян України.