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Львів’янам нагадують про заборону використання феєрверків, салютів і піротехніки

Олександр Косик

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Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради вкотре наголошує про необхідність дотримання тиші у святкові дні — у Львові діє ухвала від 17.12.2015 року № 23 «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території м. Львова».

 

Містян наполегливо просять не використовувати салюти, феєрверки та піротехнічні вироби під час святкувань, адже саме у цей період, також, стається найбільша кількість пожеж і травм, опіків від піротехніки.

Мерія звертається до усіх мешканців та гостей міста не використовувати піротехніку, до суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності — не реалізовувати феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки зі світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв, а керівникам закладів ресторанного господарства — під час проведення святкових заходів не допускати на території підпорядкованих об’єктів проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних виробів

Відповідно до ст. 195−6 КпАП, порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

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