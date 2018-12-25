Якою буде погода в Україні цього тижня?

Завтра в Україні випаде сніг та буде триматися мінусова температура. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український Гідрометцентр.

«26 грудня в Україні випаде сніг, на півночі температура в ночі від 7° до 10° морозу. Вдень від 3° до 5° морозу. Температура в країні окрім заходу, вдень буде від 1° до 3° морозу. Вітер західний, 7-12 м/с. У центрі столиці вночі та вдень пройде сніг, вночі температура буде від 5° до 7 ° морозу. В день від 1° до 3° морозу», – сказано у повідомленні.

27 грудня в Україні триматиметься мінусова температура, окрім декількох регіонів.

«27 грудня на заході України в ночі та в день температура буде коливатися від 0° до 2° тепла. Вночі та вдень пройде мокрий сніг. На півдні України в день температура буде від 0° до 2° тепла. Вночі пройде сніг, вдень без істотних опадів. В столиці також в день градусний стовпчик підніметься до 1° тепла», – повідомляє Гідрометцентр.

28 грудня на півночі України вночі та вдень пройде сніг, температура вночі від 6° до 8° морозу. Вдень від 3° до 6° морозу. На сході в ночі та вдень пройде сніг. Температура в ночі від 9 ° до 11° морозу. Вдень від 4° до 6° морозу. Проте, на півдні України мороз буде лише вночі від 0 ° до 2° морозу. Вдень від 0 ° до 2° тепла. Вночі мокрий сніг з дощем, вдень дощ з мокрим снігом. На заході, вдень також, від 1° 3° тепла. У центрі столиці вночі та вдень пройде сніг. Вночі температура буде від 4° до 6° морозу. В день від 1 ° до 3 ° морозу.

29 грудня на півночі вночі від 9° до 11° морозу. Вдень від 4° до 6° морозу. Вночі та вдень пройде сніг. На сході вночі без істотних опадів, вдень пройде сніг. Температура в ночі від 9 ° до 11° морозу. Вдень від 4° 6° морозу. У центрі столиці вночі та вдень пройде сніг. Вночі температура від 6 ° до 8° морозу, вдень від 3° до 5° морозу. Проте на заході та півдні вдень випаде мокрий сніг з дощем та протягом дня буде від 1 ° до 3 ° тепла.