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Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку

Олена Карп'юк

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За підсумками січня-листопада Приватбанк задекларував прибуток у розмірі 9,03 мільярда гривень. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на FinBalance.

 

На початку листопада заступник голови правління Приватбанку Галина Пахачук констатувала, що близько половини процентного доходу банку генерують держоблігації, отримані в ході докапіталізації, – 8,7 млрд гривень із початку року (йдеться про купонні платежі Мінфіну по ОВДП).

Вона зауважувала, що ще 1 млрд гривень банк отримав від короткострокових держоблігацій, в які вклався самостійно. Комісійні доходи фінустанови становлять 13 млрд гривень.

Пахачук заявляла, що Приватбанк у 2018 році отримає як мінімум 5 млрд гривень чистого прибутку і закладає такий показник як мінімальний в проект фінансового плану на 2019 рік.

За її словами, Приватбанк не потребує докапіталізації державою – “всі додаткові ризики ми здатні покрити за рахунок свого прибутку”.

Відповідно до звітності Приватбанку, станом на 1 грудня 2018 року його показник достатності регулятивного капіталу становив 18,25% (вимога НБУ – не менше 10%).

Нагадаємо, за січень-жовтень Приватбанк звітував про прибуток 7,07 млрд гривень, за січень-вересень – 5,1 млрд гривень, тоді як за січень-серпень було 9,7 млрд гривень.

Вересневий збиток на 4,6 млрд гривень глава правління банку Петр Крумханзл пояснював формуванням резервів за заборгованістю десяти іноземних компаній-позичальників, що виникла до націоналізації.

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