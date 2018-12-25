Понад 40% українців вважають себе здоровими, - опитування

Чотири з п’яти українців вважають стан свого здоров’я добрим або посереднім і лише близько 9% – поганим. Про це повідомила доцент магістерської програми «Менеджмент в охороні здоров’я» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяна Степурко, презентуючи результати Всеукраїнського дослідження «Індекс Здоров’я. Україна — 2018», повідомляє Укрінформ.

«Чотири з п’яти українців вважають стан свого здоров’я добрим (43,1%) або посереднім (40,8%). І лише 9,2% та 1,6% дорослих українців визначили свій стан здоров’я як “погане” чи “дуже погане” відповідно. За областями найкраще стан свого здоров’я оцінили мешканці Києва (74,6% як “добре” або “дуже добре”) і найгірше — мешканці Херсонської області (33,8% опитаних оцінили стан свого здоров’я як “добре”, і ніхто — як “дуже добр», – сказала Степурко.

За її словами, двоє з п’яти опитаних (36,4%) повідомили, що мають хронічні або довготривалі захворювання.

«Половина опитаних (50,2%) вважали, що посередньо дбають про своє здоров’я. Щоп’ятий українець (20,6%) повідомляв про наявність гіпертонічної хвороби, і 3,2% повідомили про наявність цукрового діабету в цілому по Україні», – зазначила Степурко.

Як вона наголосила, дослідження виявило, що українці вживають достатньо овочів і фруктів та ведуть активний спосіб життя.

«За самоповідомленням, у середньому українці вживали достатню кількість свіжих овочів та фруктів і мали достатній рівень фізичних навантажень протягом тижня перед проведенням опитування. Водночас, 17,7% українців вказали, що мали ожиріння. Середній Індекс маси тіла (ІМТ) за регіонами тримався на нижній межі надмірної маси тіла (25–27) за класифікацією ВООЗ», – сказала Степурко.

Дослідження «Індекс здоров’я. Україна» організоване та проведене Міжнародним фондом «Відродження». Дані зібрано Київським міжнародним інститутом соціології у червні–липні 2018 року, а також у 2016 та 2017 рр. Звіт підготовлений дослідниками та викладачами Школи охорони здоров’я Національного університету “Києво-Могилянська академія” та КМІС. У ньому представлені результати загальнонаціонального репрезентативного соціологічного опитування про стан здоров’я людей, здорову поведінку та звернення по медичну допомогу в Україні. У 2018 р. опитування проведено в червні–липні, загальна кількість респондентів — понад 10 000 осіб.