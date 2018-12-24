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Навесні в Україні відбудеться прем'єра мюзиклу «Гуцулка Ксеня»

Дарина Смеречанська

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Уряд виділив на зйомки мюзиклу «Гуцулка Ксеня» 24 млн грн Вже навесні 2019 року відбудеться прем’єра стрічки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

 

«Карпатське селище Ворохта, 1939 рік. Сюди з Америки приїжджають колишні емігранти, щоб знайти українську наречену для молодого парубка. Адже тільки так він отримає у спадок $1 млн.

Це сюжет нового іронічного мелодраматичного мюзиклу «Гуцулка Ксеня». Виробництво фільму вже завершене. Прем’єра в Україні відбудеться навесні 2019-го. Уряд виділив на зйомки стрічки близько 24 млн грн, фактично половину вартості всього виробництва», – написав він.

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