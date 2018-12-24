МОЗ нагадує дітям про обережність на дорогах під час зимових свят

Зимові канікули є періодом підвищеної дорожньої небезпеки. Переконайтеся, що ваші діти знають основні правила і дорожні знаки. МОЗ разом з Ценром громадського здоров’я розказує, про що треба поговорити з дітьми.

ЯК ПЕРЕХОДИТИ ДОРОГУ

Навіть якщо вулиця, яку треба перейти, вузька і порожня, привчайте дитину дотримуватись правил. Передусім – власним прикладом.

Переходимо дорогу:

виключно на зелене світло світлофору або переходом: пішохідним, підземним чи надземним; усі інші варіанти є дуже небезпечними;

швидким і впевненим кроком, але ні в якому разі не бігти!

перед тим, як іти – подивитися наліво і направо (навіть, якщо переходите на зелене світло);

не розмовляючи: розмову продовжуємо, коли перйшли дорогу;

якщо є велисопед чи самокат, з якимии діти часто не розстаються навіть узимку, переїжджати догору категорично не можна; треба втати і котити транспортний засіб поруч.

ЯКІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ МАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗНАТИ ДІТИ

Переконайтеся, що ваша дитина знає знаки, які позначають різні види переходів, доріжок для велосипедів і пішоходів, поперджували і обмежувальні знаки.

Варто також навчити дитину розрізняти базові рухи регулювальника.

«Правила свідомого пішохода» допоможуть зберегти життя і здоров’я дітлахів та їхніх батьків. Також ознайомте маленьких пішоходів із основними правилами поведінки на дорозі та значеннями сигналів світлофора.