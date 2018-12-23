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У Куликові дитина-сирота отримала власне житло

Андрій Котенський

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У смт Куликів Жовківського району, вручили ключі від власної квартири особі із числа дітей-сиріт. Про це інформують у Службі у справах дітей Львівської ОДА.

 

Однокімнатну квартиру придбали за кошти державної субвенції та співфінансування бюджету Мокротинської сільської ради. Вартість квартири становить 405 000 гривень.

Додамо, що упродовж цього року на Жовківщині власне житло отримали 6 дітей-сиріт та осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Загалом їм придбали 4 помешкання загальною вартістю 1 956 600 грн. З них: 842 700 грн – державний бюджет, 530 000 грн – обласний бюджет, 583 900 грн – районний бюджет, бюджети міських, сільських рад.

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