Цунамі в Індонезії: щонайменше 222 загиблих

Щонайменше 222 людей загинули після цунамі біля узбережжя Індонезії у Зондській протоці, ще 740 – отримали поранення. Про це повідомляє АР з посиланням на національне агентство Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.

Як пише ВВС, можлива причина цунамі – підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау.

Громадянам України рекомендовано утриматися від відвідання територій Індонезії, де цунамі вразило узбережжя провінцій Лампунг та Бантен.

Про це 23 грудня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Тим, хто опинився у зоні лиха, радять дотримуватися вказівок місцевих органів влади і рятувальних служб щодо заходів безпеки та стежити за їх повідомленнями.

“Рекомендуємо при першій можливості повідомити про себе посольству України у Індонезії, “гаряча лінія” +628788-489-0918, електронна пошта: emb_id@mfa.gov.ua) та рідним”, – повідомили у відомстві.

Щодо необхідності надання допомоги громадянам України у зоні стихійного лиха можна звертатися на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57, електронну пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Українська правда

Фото: SKY NEWS