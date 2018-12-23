ОСТАННІ НОВИНИ

Цунамі в Індонезії: щонайменше 222 загиблих

Омелян Шевчук

|

Щонайменше 222 людей загинули після цунамі біля узбережжя Індонезії у Зондській протоці, ще 740 – отримали поранення. Про це повідомляє АР з посиланням на національне агентство Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.

 

Як пише ВВС, можлива причина цунамі – підводні зсуви після виверження вулкана Кракатау.

Громадянам України рекомендовано утриматися від відвідання територій Індонезії, де цунамі вразило узбережжя провінцій Лампунг та Бантен.

Про це 23 грудня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Тим, хто опинився у зоні лиха, радять дотримуватися вказівок місцевих органів влади і рятувальних служб щодо заходів безпеки та стежити за їх повідомленнями.

“Рекомендуємо при першій можливості повідомити про себе посольству України у Індонезії, “гаряча лінія” +628788-489-0918, електронна пошта: emb_id@mfa.gov.ua) та рідним”, – повідомили у відомстві.

Щодо необхідності надання допомоги громадянам України у зоні стихійного лиха можна звертатися на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57, електронну пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Українська правда

Фото: SKY NEWS

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...