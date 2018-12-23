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Розклад Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах Львова

Омелян Шевчук

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Римо-католицька спільнота Львова розпочинає святкування Різдва за Григоріанським календарем. Про це Львіфвському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Храм Стрітення Господнього, парафія Матері Божої Громничної. Святі меси відбуватимуться у приміщенні Курії Львівської Архідієцезії (вул.Винниченка 32):

25 грудня: 00.00 год. — Різдвяна урочиста Меса — «Пастирка»; 16.00 год., 19.00 год., 20.30 год. — Святі Меси

Львів-Збоїща (ПДМ Неустанної Допомоги) (вул. Мазепи, 46):

25 грудня: 00.00 год. — Різдвяна урочиста меса — «Пастирка»; 09.00 год., 10:30, 12.00 год., 19.00 год. — Святі меси.

Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6):

24 грудня: 20.00 год. — Різдвяна урочиста Меса — «Пастирка»; 25 грудня: 09.00, 12.00, 18:30 — Святі меси.

Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1):

24 грудня: 18.00 год. — традиційна Різдвяна урочиста меса («Пастирка»), очолить Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький; 25 грудня: 07.00 год., 08.00 год., 09.00 год. (очолить Мечислав Мокшицький), 10.15 год., 11.30 год., 13.00 год., 15.00 год., 18.00 год. — Святі Меси.

Львів-Рясне, парафія Божого Милосердя (вул. Брюховицька, 119 а):

24 грудня: 00.00 год. —  Різдвяна урочиста Меса — «Пастирка»; 25 грудня: 09.00 год., 12:00 год, 19.00 год. — Святі Меси.

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):

24 грудня: 21.00 год. — традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»); 25 грудня: 08.00 год., 10.00 год., 12.00 год., 15.00 год., 17.00 год., 18.30 год. — Святі Меси.

Парафія св. Марії Магдалени (вул. С. Бандери, 8):

24 грудня: 18.30 год. — традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»); 25 грудня: 10.00 год., 11.30 год., – Святі Меси.

Парафія св. Арх. Михаїла (Львів — Сихів, вул. Освицька, 4):

25 грудня: 00.00 год. — традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»); 11:00, 13.30 год,. — Святі меси.

 

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