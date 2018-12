Україна потрапила в ТОП-100 найкращих країн для бізнесу

Україна посіла 77 місце серед 161 країни світу в списку найкращих країн для ведення бізнесу. Рейтинг The Best Countries For Business опублікував журнал Forbes, пише ЕП.

Лідером рейтингу другий рік поспіль стала Великобританія, на другому місці – Швеція, Гонконг – на третьому.

У десятку найкращих країн для ведення бізнесу увійшли Канада, Данія, Сінгапур, Австралія і Швейцарія.

Аутсайдерами рейтингу стали Центрально-африканська республіка, Конго, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея і Чад.

Позиція Польщі і Молдови в рейтингу за рік не змінилися – вони обіймають відповідно 34 і 87 місця.

США посідає в рейтингу 17-ту позицію, а Німеччина – 14.

Росія в 2018 році обіймає в рейтингу 55 місце (у 2017 році вона була на 58 місці).

У 2017 році в рейтингу Forbes найкращих країн для ведення бізнесу Україна посіла 80 місце з 153.

При обчисленні рейтингу видання враховувало 15 різних показників: захищеність прав власності, інновації, податки, технології, корупцію, розмір ринку, політичні ризики, рівень життя, якість робочої сили, особисту, торговельну та фінансову свободу, рівень бюрократії та захищеність інвестицій.