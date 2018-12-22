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США повернуть Україні картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни

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Україна повертає із США картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни. Про це повідомляє посольство України в США.

 

Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР проводять процедуру повернення картини художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яка у часи Другої світової війни була викрадена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США.

«Наразі це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон», – зазначають українські дипломати.

У посольстві повідомили, що зараз триває фінальний етап розгляду судом позову, за результатами якого картина має бути офіційно повернена Сполученими Штатами до України. Для підтвердження походження картини саме з Дніпропетровського музею до суду передано необхідні докази.

УП

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