США повернуть Україні картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни

Україна повертає із США картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни. Про це повідомляє посольство України в США.

Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР проводять процедуру повернення картини художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яка у часи Другої світової війни була викрадена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США.

«Наразі це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон», – зазначають українські дипломати.

У посольстві повідомили, що зараз триває фінальний етап розгляду судом позову, за результатами якого картина має бути офіційно повернена Сполученими Штатами до України. Для підтвердження походження картини саме з Дніпропетровського музею до суду передано необхідні докази.

УП