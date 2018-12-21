Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Львівщині

Завтра, 22 грудня, по території Львівської області та місту Львову очікуються пориви південно-західного вітру 15 — 20 м/с. Місцями сильні опади. На дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Зокрема, синоптики інформують, що для автотранспорту 22 грудня буде рівень загрози: 1 — незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, місцями 2 — порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також завтра у Львові буде хмарно, часом мокрий сніг з переходом в дощ. Слабке налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 — 14 м/с, пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3 — 5° тепла.

Усіх водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.