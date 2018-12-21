Львівські школярі представили свої композиції, що мають стати альтернативою живим ялинкам

На площі Ринок відбулася виставка конкурсних робіт святкових композицій акції «Збережемо життя ялинці». За підсумками конкурсу найкращі роботи були відзначені дипломами управління освіти, подяками департаменту містобудування та пам’ятними подарунками.

Нагадаємо, Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр за підтримки Львівської міської ради цьогоріч продовжує традицію проведення акції «Збережемо життя ялинці». Метою акції є популяризація серед молоді бережливого ставлення до природи, розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, збереження зелених насаджень ялин та сосни, а також пропагування використання новорічних композицій.

Конкурс було оголошено у наступних номінаціях:

найкраща «Різдвяна інсталяція» (Різдвяна шопка, дідух, Різдвяний павук); ;

найкраща «Стилізована ялинка» (ялинки виготовлені з використанням вторинної сировини);

найкраще «Новорічне аранжування» (мініатюрні ялинки, ялинки-букети, віночки, композиції зі свічками та шишками, ялинки з сухих гілок та інших природніх матеріалів);

найкращий «Новорічний топіарій» (новорічне декоративне деревце).

Фото: ЛМР