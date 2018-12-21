Гривня на міжбанку продовжує сильно зміцнюватися

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 – 27,40 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

На вечір середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,37 – 27,40 гривні;

Євро – 31,22 – 31,25 гривні;

Російський рубль – 0,3990 – 0,3998 гривні.

Нагадуємо:

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,53 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.

ЕП