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Гривня на міжбанку продовжує сильно зміцнюватися

Андрій Котенський

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21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 – 27,40 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

 

На вечір середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,37 – 27,40 гривні;

Євро – 31,22 – 31,25 гривні;

Російський рубль – 0,3990 – 0,3998 гривні.

Нагадуємо:

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,53 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.

ЕП

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