Гривня на міжбанку продовжує сильно зміцнюватися

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 – 27,40 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.
На вечір середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,37 – 27,40 гривні;
Євро – 31,22 – 31,25 гривні;
Російський рубль – 0,3990 – 0,3998 гривні.
Нагадуємо:
21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,53 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.
Андрій Котенський