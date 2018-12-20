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Прокуратура виявила численні порушення у кімнатах для затриманих Золочівського відділу поліції

Юлія Шпак

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Прокуратура на Львівщині виявила порушення при триманні затриманих осіб у кімнатах для затриманих. Про це повідомляє прес-служба відомства.

 

Так, за результатами проведеної Золочівською місцевою прокуратурою перевірки дотримання вимог законодавства України при триманні затриманих в кімнатах затриманих чергової частини Золочівського відділу поліції, а також вжитим заходам, цьогоріч у грудні припинено функціонування вищезазначених кімнат.

У ході проведеної перевірки виявлені численні порушення Закону України «Про Національну поліцію» та галузевих Інструкцій.

«Зокрема, відсутність кранів в умивальниках, будь-якого санітарно- гігієнічного приладдя та часткова відсутність електричного освітлення. Також кімнати не обладнані засобами відеонагляду і пожежною сигналізацією. Крім цього, під час перевірки у черговій частині Золочівського відділу поліції виявлено аптечку першої медичної допомоги, медичні препарати у якій протерміновані, а їх використання може призвести до непередбачуваних наслідків», – йдеться у повідомленні.

За таких обставин, затримані особи обмежені у підтримці особистої гігієни та засобів для існування що є неприпустимим та грубим порушенням не лише згаданого наказу Міністерства внутрішніх справ України, а й ст.3 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст.28 Конституції України.

Виявлені порушення Закону не могли залишитись поза увагою місцевої прокуратури.

Відтак, за результатами реагування наказом начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області функціонування кімнат для затриманих Золочівського ВП припинено, а начальника відділу поліції зобов’язано вжити заходів для приведення цих кімнат у відповідність.

 

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