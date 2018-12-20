ОСТАННІ НОВИНИ

Наступного року в Україні мають запустити агенцію, яка займатиметься питаннями концесії

Дарина Смеречанська

|

В уряді планують запустити роботу Агенції з питань державно-приватного партнерства, яка готуватиме проекти надання державного майна та інфраструктурних проектів у користування приватним компаніям. Про це повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів під час підсумкової конференції за підсумками 2018 року, передає Громадське.

 

«У 2019 році ми плануємо запустити роботу Агенції з підтримки державно-приватного партнерства. Агенція готуватиме проекти державно-приватного партнерства та, зокрема, концесії», – повідомив Кубів.

Також міністр додав, що на створений у 2018 році Фонд державного стимулювання та підтримки винахідництва наступного року передбачено 100 мільйонів гривень.

«Вперше за всю історію незалежності України, будемо надавати грантові кошти саме винахідникам. В 2019 році на конкурсній основі буде розподілено близько 100 мільйонів гривень», – заявив міністр.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...