Наступного року в Україні мають запустити агенцію, яка займатиметься питаннями концесії

В уряді планують запустити роботу Агенції з питань державно-приватного партнерства, яка готуватиме проекти надання державного майна та інфраструктурних проектів у користування приватним компаніям. Про це повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів під час підсумкової конференції за підсумками 2018 року, передає Громадське.

«У 2019 році ми плануємо запустити роботу Агенції з підтримки державно-приватного партнерства. Агенція готуватиме проекти державно-приватного партнерства та, зокрема, концесії», – повідомив Кубів.

Також міністр додав, що на створений у 2018 році Фонд державного стимулювання та підтримки винахідництва наступного року передбачено 100 мільйонів гривень.

«Вперше за всю історію незалежності України, будемо надавати грантові кошти саме винахідникам. В 2019 році на конкурсній основі буде розподілено близько 100 мільйонів гривень», – заявив міністр.