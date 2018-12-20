Львів’ян закликають долучитися до організації Святвечора для потребуючих людей

У стінах УКУ на філософсько-богословському факультеті 6 січня 2019 року відбудеться Святвечір для потребуючих. Організатори закликають львів’ян стати волонтерами цього заходу. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

Розпочнеться подія о 14:00 святковим Богослужінням. Організатори очікують у гості понад 150 осіб, також відвідають зі святковими стравами установи Львова, де перебувають люди у скрутному матеріальному становищі.

«Потребуючі – це не лише ті, яким необхідна матеріальна підтримка, але й люди, які обмежені в спілкуванні, – зауважив організатор акції Назарій Петрів, аспірант кафедри церковної історії УКУ. – Тому ми хочемо провести оцей спільний час очікування народження Спасителя і створити таку велику християнську родину на базі УКУ».

Щоб організувати таку масштабну подію, необхідна допомога волонтерів. Їхня поміч знадобиться 5-6 січня для розміщення стільців та столів, а також для декорування залу. Для запису у волонтери звертатись за номером 096 27 40 477 – Назарій Петрів.