Усик очолив рейтинг боксерів з найбільшим фінансовим потенціалом

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) очолив рейтинг боксерів з найбільшим фінансовим потенціалом за версією Forbes. Про це повідомляє DT.ua.

Можливе зростання доходів Усика пов’язаний з його швидким переходом в суперважку вагу, де він може отримати бої проти Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), Деонтея Вайлдера (40-0-1, 39 КО) і Тайсона Ф’юрі (27-0-1, 19 КО).

Боксери з найбільшим фінансовим потенціалом: