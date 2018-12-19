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Усик очолив рейтинг боксерів з найбільшим фінансовим потенціалом

Дарина Смеречанська

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Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) очолив рейтинг боксерів з найбільшим фінансовим потенціалом за версією Forbes. Про це повідомляє DT.ua.

 

Можливе зростання доходів Усика пов’язаний з його швидким переходом в суперважку вагу, де він може отримати бої проти Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), Деонтея Вайлдера (40-0-1, 39 КО) і Тайсона Ф’юрі (27-0-1, 19 КО).

Боксери з найбільшим фінансовим потенціалом:

  1. Олександр Усик
  2. Хайме Мунгіа
  3. Джаррелл Міллер
  4. Реджіс Прогрейс
  5. Теофімо Лопес.

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