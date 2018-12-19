У польському Лодзі на квиткових автоматах громадського транспорту ввели українську мову

У польському місті Лодзь квиткові автомати у транспорті запрацювали українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transport-publiczny.

Прес-секретар міської транспортної компанії Агнешка Магнушевська заявила, що повідомлення українською мовою доступні з 18 грудня на 737 мобільних квиткових автоматах.

«Тільки найстаріший тип квиткових автоматів, які встановлені в частині автобусів Solaris, не буде працювати. Також українські повідомлення з’являться в 21 стаціонарному автоматі до кінця року», – додала вона.

Зазначається, що в цьому році в Лодзі понад 10 тис. чоловік отримали тимчасовий вид на проживання, з яких близько 90% є громадянами України.