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У польському Лодзі на квиткових автоматах громадського транспорту ввели українську мову

Дарина Смеречанська

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У польському місті Лодзь квиткові автомати у транспорті запрацювали українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transport-publiczny.

 

Прес-секретар міської транспортної компанії Агнешка Магнушевська заявила, що повідомлення українською мовою доступні з 18 грудня на 737 мобільних квиткових автоматах.

«Тільки найстаріший тип квиткових автоматів, які встановлені в частині автобусів Solaris, не буде працювати. Також українські повідомлення з’являться в 21 стаціонарному автоматі до кінця року», – додала вона.

Зазначається, що в цьому році в Лодзі понад 10 тис. чоловік отримали тимчасовий вид на проживання, з яких близько 90% є громадянами України.

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