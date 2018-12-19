МВФ схвалив нову програму підтримки України на майже 4 мільярди доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Вона передбачає надання першого траншу негайно у розмірі 1,4 млрд доларів США та перегляд виконання програми для виділення наступних виплат кожні півроку. Про це йдеться у офіційній заяві на сайті МВФ, передає УП.

Зазначається, що програма буде зосереджена на 4 пріоритетах:

1.продовження поточної консолідації бюджету, з метою подальшого зменшення держборгу;

2.подальше зниження інфляції зі збереженням гнучкого режиму валютного курсу;

3.посилення фінансового сектору, сприяння відновленню активів та відродженню банківського кредитування;

4.просування цілеспрямованої сукупності структурних реформ, зокрема, для вдосконалення процесів адміністрування податків, приватизації та управління.

“Українська влада успішно відновила макроекономічну стабільність та зростання за підтримки міжнародного співтовариства. Розсудлива фіскальна та монетарна політика, а також гнучкий режим обмінного курсу допомогли зменшити дефіцит фіскального й поточного рахунків.

Резерви були частково відновлені, і впевненість зросла”, – заявив перший заступник директора та в.о. голови Фонду Девід Ліптон.

За його словами, нова угода stand-by “забезпечить опору для економічної політики української влади протягом наступного року, зберігаючи останні тенденції економічного зростання та сприяючи ще більш стійкому зростанню”.

“Разом з підтримкою Світового банку та ЄC, ця угода допоможе Україні покрити її фінансові потреби”, – підкреслив він.

Водночас Ліптон зазначив, що імплементація програми “є предметом значних ризиків – як внутрішніх, так і зовнішніх”.

“Українська влада зробила важливі кроки для пом’якшення цих ризиків, у тому числі через затвердження надійного бюджету на 2019 рік, підвищення тарифів на газ і опалення та ухвалення законодавства для вдосконалення управління у державних банках.

Повна та своєчасна реалізація програми матиме вирішальне значення для її успіху в контексті складних викликів”, – додав він.

Як уточнили у Міністерстві фінансів України, перший транш повинен надійти в Україну до 25 грудня.

Нагадаємо, у жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінила програму розширеного фінансування, що повинна була завершитися у березні 2019 року.

Це сталося одразу після того, як уряд погодився підвищити ціну на газ для населення на 23,5%, шо було однією з ключових вимог кредитора.

5 грудня Кабінет міністрів схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ. Для запуску нової програми необхідно було дочекатися її ухвалення Радою Фонду.