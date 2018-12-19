Для утеплення житлових будинків відтепер не треба дозвільних документів, - Мінрегіон

Будівельні роботи з утеплення введених в експлуатацію житлових будинків (СС1, СС2) відтепер не потребуватимуть отримання дозвільних документів. Так прокоментував на засіданні Уряду ухвалення постанови щодо спрощення дозвільних процедур для будівництва і подальшого введення його в експлуатацію Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає Урядовий портал.

«Прийнятий Закон «Про енергетичну ефективність будівель» та старт роботи Фонду енергоефективності у наступному році сприятиме збільшенню попиту населення на термомодернізацію будівель. І особливо – це стосується багатоквартирних житлових будинків. Чим комплекснішою буде термомодернізація будинку, тим більшою буде державна підтримка», – зазначив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, раніше Геннадій Зубко повідомив, що термомодернізація житла за програмами Фонду енергоефективності дасть можливість українським родинам економити від 20% до 60% платежів за газ і тепло.