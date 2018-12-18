В Україні продовжили заборону на ввезення товарів з Росії ще на рік

Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня продовжив заборону на ввезення окремих товарів з Російської Федерації. Таким чином ембарго на російські товари продовжується ще на рік. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, прийнято зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147, згідно з якими дія заборони на ввезення товарів з Росії продовжується до 31 грудня 2019 року включно.

Зазначимо, з 2016 року під дію санкцій потрапили м’ясо і м’ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети. З минулого року до переліку заборонених товарів увійшли також сульфат амонію; суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами; поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше.

Передбачається, що продовження заборони сприятиме економічній протидії Російської Федерації.