Україна зайняла 65-е місце у світовому рейтингу гендерної рівності

Україна піднялася з 69-го на 65-е місце у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Всесвітнім економічним форумом, повідомляє УП.

Усього в рейтингу беруть участь 149 країн.

Найкраща ситуація щодо рівності можливостей статей в України спостерігається у сфері освіти. За цим показником країна 26-та у світі. Трохи гірші справи з рівноправ’ям в економіці – 28-ме місце. Щодо охорони здоров’я гендерна рівність країни оцінюється як 56-та. Найгірший результат Україна продемонструвала в галузі політики – тут вона посідає 105 сходинку.

Першу п’ятірку рейтингу складають Ісландія, скандинавські Норвегія, Швеція і Фінляндія, а також латиноамериканська Нікарагуа. Останні місця посідають Ірак, Пакистан і Ємен.