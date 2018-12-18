У День святого Миколая у Львові синоптики прогнозують до 4 градусів морозу

Завтра, 19 грудня, у Львові на дорогах буде ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 — 500 м. Вдень синоптики прогнозують до 4 градусів морозу. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає прес-служба ЛМР.

Так, завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці – на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.

Усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.