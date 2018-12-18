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«Львівська політехніка» на два місяці відправить студентів на канікули задля економії на опаленні

Юлія Шпак

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Студентів НУ «Львівська політехніка» відправлять на два місяці на зимові канікули задля економії на опаленні в університеті. Щоб наздогнати навчальну програму в університеті скоротять період канікул улітку. Про це пише ZAXID.NET.

 

Як повідомив проректор з науково-педагогічної роботи «Львівської політехніки» Олег Давидчак, зимові канікули у студентів розпочнуться з 1 січня і триватимуть до 25 лютого. На час канікул закриють усі 23 корпуси університету.

«Ми склали такий графік, яким запланували довші канікули узимку, натомість ми зменшили літні канікули. 25 лютого наші студенти виходять на навчання і вчаться до 10 червня, потім до кінця червня – сесія, а семестр завершується 30 червня», – уточнив Олег Давидчак.

За словами Давидчака, продовжити зимові канікули вирішили, зокрема, через здорожчання комунальних послуг.

«При плануванні канікул враховувалися можливості оплати комунальних послуг, бо у нас є брак цих коштів. І якщо би не було такої ситуації, то ми могли би розпочати літні канікули з 1 червня, а так починаємо з 1 липня», – зазначив він.

В інших вищих навчальних закладах Львова повідомили, що не мають такої критичної ситуації з оплатою комунальних послуг і наразі не планують продовжувати зимові канікули.

Нагадаємо, що у лютому «Львівська політехніка» переводила студентів на дистанційне навчання задля скорочення витрат на опалення.

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