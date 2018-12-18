Кабмін на 20% підвищив зарплати викладачам

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір оплати праці науково-педагогічним працівникам на 20%. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 18 грудня, передає Громадське.

Зазначається, що зарплати вчителів зростуть уже з 1 січня 2019 року.

Рішення підвищити розмір окладів педагогів напрацювали у Міністерстві освіті, яке і внесло його на розгляд уряду.

Водночас зазначимо, що у жовтні в Міністерстві економічного розвитку повідомляли, що заклали у бюджет на 2019 рік підвищення зарплат вчителів на 8% з початку 2019 року.

«Уряд передбачив 166,5 млрд грн на фінансування пенсійного фонду та 242 млрд грн на розвиток освіти, з них модернізацію початкової школи 1 млрд грн», — зазначив тоді міністр економіки Степан Кубів.

Нагадаємо, 9 жовтня цього року у Львові на площі перед пам’ятником Іванові Франкові кілька сотень представників профспілок області вийшли на акцію протесту. Під час заходу мітингувальники звернулись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою підняти заробітну плату, не допустити підвищення цін на природний газ, а також тарифів на електроенергію та житлово-комунальні послуги для населення. Серед протестувальників також були і освітяни.