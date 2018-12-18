Фільм про Донбас увійшов у шорт-лист премії «Оскар»

Фільм про Донбас увійшов у шорт-лист премії американської кіноакадемії «Оскар». Стрічка має назву «Віддалений гавкіт собак» (The Distant Barking of Dogs) і розповідає про 10-річного хлопчика Олежку, що росте біля війни на Донбасі. Про це повідомляє УНІАН.

«Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу», – прокоментував цю подію у своєму Facebook один із авторів фільму Азад Сафаров.

Він також анонсував, що у січні назвуть п’ятірку номінантів. Стрічка «Віддалений гавкіт собак» вже отримала 25 нагород у світі і була номінантом на кращу стрічку Європейської кіноакадемії.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас» не потрапив до шорт-листа престижної кінопремії «Оскар». Шорт-листи на дев’ять номінацій Академія кінематографічних мистецтв і наук опублікувала в ніч проти 18 грудня.

Так, нагороду «Найкращий фільм іноземною мовою» можуть отримати фільми з Колумбії, Данії, Німеччини, Японії, Казахстану, Лівану, Мексики та Південної Кореї. Також до шорт-листу увійшла стрічка «Холодна війна» польського режисера Павліковського, яку вже визнали найкращим фільмом Європи. На цю ж нагороду номінували і «Донбас» Лозниці, а також російський фільм «Собібор» Хабенського.