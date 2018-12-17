У День святого Миколая маленьких львів’ян запрошують на театралізоване дійство та світлове шоу

До свята Миколая, 19 грудня, у Львові традиційно відбудеться родинне святкування біля «Львівської майстерні шоколаду», що на вулиці Сербській, 3. Цього року організатори запланували театралізоване дійство та світлове шоу з казковою анімацією на будинок майстерні. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Львівська майстерня шоколаду щиро запрошує на казкову подію, адже цього року ми вирішили зустріч з Святим Миколаєм зробити в дещо незвичний «магічний» спосіб. Для цього залучили кращих акторів, аніматорів, дизайнерів у місті. Будемо раді створити святковий настрій та подарувати діткам незабутню зустріч із Святим Миколаєм», — розповіла засновниця ЛМШ Наталія Дубова.

Святкове дійство «Майстерня Миколая» розпочнеться о 18:00 год. просто неба на вулиці Сербській, 3 і триватиме 20 хв. Наприкінці на дітей очікують солодкі дарунки від Святого Миколая та його помічників з Львівської майстерні шоколаду. До речі, світлове шоу буде повторюватись кожної години до 22:00 год.