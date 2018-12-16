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На Одещині під час несення служби застрелився 23-річний прикордонник

Олександр Косик

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У неділю на Одещині, на кордоні з Молдовою, під час несення служби зник прикордонник. Через кілька годин його було знайдено мертвим. Причиною смерті стало самогубство, повідомляє Держприкордослужба.

 

Як повідомила поліція Одещини, сержант контрактник прикордонних військ Колісник Євген Валентинович, 1995 року народження, о 6:30 ранку 16 січня, “перебуваючи на службі в добовому наряді на кордоні з Республікою Молдова, за адресою: с. Слов′яносербка Великомихайлівського району, вийшов з бліндажу, щоб зателефонувати та зник у невідомому напрямку”.

Зазначається, що при ньому була зброя – АКС-74, 120 патронів, спецспорядження. На момент зникнення був одягнений у військову форму.

Згодом помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що через кілька годин після зникнення прикордонника знайшли мертвим.

“В результаті кількагодинних пошуків інспектор прикордонної служби був знайдений без ознак життя, з вогнепальними пораненнями за кілька кілометрів від місця несення служби. Із попереднього вивчення обставин інциденту, причиною можливого суїциду стали сімейні негаразди військовослужбовця”, – зазначив Слободян.

За фактом смерті порушено кримінальну справу. Державна прикордонна служба також проводить внутрішнє розслідування інциденту.

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