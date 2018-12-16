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Глава УПЦ Московського патріархату офіційно втратив титул митрополита Київського

Олександр Косик

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Глава Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського. Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря, пише УП.

 

«Як відомо з листа, який надіслав святійший Вселенський патріарх Митрополиту Онуфрію, з моменту обрання канонічного предстоятеля православної церкви України він втрачає право на цей титул», – сказав він.

«Тобто з точки зору вселенського православ’я, присутність Московського патріархату на території України вже не відповідає канонам, а канонам відповідає якраз перебування в помісній Українській православній церкві», – пояснив архієпископ.

Євстратій Зоря додав при цьому, що з точки державного законодавства, російська церква може існувати в Україні, але він висловив думку, що віряни поступово переходитимуть у канонічну об’єднану українську церкву.

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