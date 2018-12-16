Глава УПЦ Московського патріархату офіційно втратив титул митрополита Київського

Глава Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського. Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря, пише УП.

«Як відомо з листа, який надіслав святійший Вселенський патріарх Митрополиту Онуфрію, з моменту обрання канонічного предстоятеля православної церкви України він втрачає право на цей титул», – сказав він.

«Тобто з точки зору вселенського православ’я, присутність Московського патріархату на території України вже не відповідає канонам, а канонам відповідає якраз перебування в помісній Українській православній церкві», – пояснив архієпископ.

Євстратій Зоря додав при цьому, що з точки державного законодавства, російська церква може існувати в Україні, але він висловив думку, що віряни поступово переходитимуть у канонічну об’єднану українську церкву.