Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки.

Наприкінці листопада в нашому місті відкрився новий «АТБ». Магазин на вулиці Героїв УПА став уже шістнадцятим торговельним підприємством цієї мережі у Львові. Такий динамічний розвиток у нашому регіоні не може не радувати, адже біржа праці у Західній Україні дещо обмежена. Звідки у компанії стільки фахівців для забезпечення роботи нових маркетів?

Виявилося, що їй вдалося створити дуже ефективну систему роботи з персоналом. Можливо, деякі читачі чули про так звані групи підтримки. Йдеться не про спортивні баталії, а про спеціальні команди співробітників «АТБ». Це люди, які мають багатий досвід роботи в таких магазинах на різних посадах.

До потрапляння в групу підтримки кожен з них працював у якомусь із регіонів присутності мережі. Якщо хтось бажає ділитися своїми навичками роботи, його зараховують в умовний резерв. Коли компанія вирішує відкрити новий магазин, збирають групу, яку відправляють у тривале відрядження. На місці такі співробітники стежать за підготовкою маркету до відкриття. Також в сферу відповідальності команди входить підбір персоналу та його навчання стандартам мережі, принципам викладки товарів, умінню спілкуватися з покупцями. Якщо під час поїздки, наприклад, до Києва вам здається, ніби тамтешній «АТБ» як дві краплі схожий на той, в якому ви купуєте продукти у своєму затишному львівському дворі, то цілком може бути, що налагодженням роботи цих двох маркетів займався один і той самий керівник.

Після відкриття нового магазину група підтримки залишається на певний час, щоб контролювати його діяльність. Члени цієї команди фактично займаються становленням роботи даної торговельної точки. Паралельно з цим керівники уважно придивляються до працівників, яких найняли на роботу. Рано чи пізно група підтримки поїде, а хтось із місцевих очолить магазин і поведе новий колектив за собою. Здібних хлопців та дівчат, захоплених своєю справою, відправляють на навчання в учбові центри «АТБ». Зараз вони є в чотирьох містах України, у тому числі у Львові. Там новачки отримують необхідні знання і після здавання іспитів можуть претендувати на більш високу посаду.

Таким чином відбувається не тільки передання досвіду новачкам, але й зміцнення відносин між працівниками з різних міст.

Навіть у такому величезному колективі (в мережі працює більше ніж 50 тисяч осіб!) формуються міцні дружні зв’язки, співробітники охоче допомагають один одному. Минулорічний рекорд компанії – 7 тисяч нових робочих місць! Показники 2018-го ще оброблюють, але, вочевидь, вони будуть не менш вражаючими.

Роботі з кадрами в «АТБ» надають великого значення. Коли треба стандартизувати діяльність 979 магазинів у різних куточках країни, слід вміти передавати досвід і швидко навчати нових співробітників. «АТБ» це завдання виконує професійно!

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