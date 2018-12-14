Укрзалізниця запускає новий поїзд через всю країну

Із 16 грудня компанія «Укрзалізниця» запускає новий «нічний експрес» Запоріжжя–Ужгород, який курсуватиме через Львів. Про це повідомив в.о. глави УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

Поїзд №3/4 відправлятиметься із Запоріжжя о 14:40, о 16:35-16:40 буде робити зупинку в Дніпрі, о 17:14-17:20 – в Кам’янському, о 22:59-23:01 – в Білій Церкві, о 5:40-6:06 – у Львові.

Також поїзд проїде через станції Стрий, Славське, Скотарське, Воловець, Свалява, Мукачево. В Ужгород поїзд прибуватиме об 11:06. Час у дорозі становитиме 20 годин 26 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 13:20 і прибуватиме в Запоріжжя о 10:14. Час в дорозі – майже 21 год.

Як повідомляє ЦТС, поїзд складається з купейних вагонів і СВ. Ціна квитка на проїзд в купейному вагоні, наприклад, на 16 грудня становить 1049 грн, а на 18 грудня – 867 грн.

«Новий маршрут стане потужним імпульсом для розвитку туристичної України. Поїзд, наприклад, буде зупинятися у Львові, Воловці і на станції Мукачево. Вагони в цьому повідомленні пройшли капітально-відновлювальний ремонт, а графік складений з урахуванням побажань пасажирів», – написав Кравцов.

ЕП