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Укрзалізниця запускає новий поїзд через всю країну

Омелян Шевчук

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Із 16 грудня компанія «Укрзалізниця» запускає новий «нічний експрес» Запоріжжя–Ужгород, який курсуватиме через Львів. Про це повідомив в.о. глави УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

 

Поїзд №3/4 відправлятиметься із Запоріжжя о 14:40, о 16:35-16:40 буде робити зупинку в Дніпрі, о 17:14-17:20 – в Кам’янському, о 22:59-23:01 – в Білій Церкві, о 5:40-6:06 – у Львові.

Також поїзд проїде через станції Стрий, Славське, Скотарське, Воловець, Свалява, Мукачево. В Ужгород поїзд прибуватиме об 11:06. Час у дорозі становитиме 20 годин 26 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 13:20 і прибуватиме в Запоріжжя о 10:14. Час в дорозі – майже 21 год.

Як повідомляє ЦТС, поїзд складається з купейних вагонів і СВ. Ціна квитка на проїзд в купейному вагоні, наприклад, на 16 грудня становить 1049 грн, а на 18 грудня – 867 грн.

«Новий маршрут стане потужним імпульсом для розвитку туристичної України. Поїзд, наприклад, буде зупинятися у Львові, Воловці і на станції Мукачево. Вагони в цьому повідомленні пройшли капітально-відновлювальний ремонт, а графік складений з урахуванням побажань пасажирів», – написав Кравцов.

ЕП

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