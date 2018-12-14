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Українцям готують нові норми споживання газу

Омелян Шевчук

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Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило і оприлюднило для громадського обговорення новий документ щодо норм споживання газу для побутових споживачів без лічильників. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

Так, згідно з проектом постанови уряду, пропонується встановити норму споживання газу на одну особу для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням на рівні 5,8 куб м на період з квітня по вересень, і на рівні 8,8 куб м на період з жовтня по березень (було 3,3 куб м цілий рік).

Норма споживання для домогосподарств з газовою плитою і за відсутності ЦГВ і газового водонагрівача в разі прийняття проекту постанови становитиме 8,3 куб м на квітень-вересень і 13,7 куб м на жовтень-березень (було 5,4 куб м цілий рік).

У свою чергу споживання газу на одну особу для домогосподарств з газовою плитою і водонагрівачем пропонується закріпити на рівні 20 куб м на період з квітня по вересень, 25 куб м – на жовтень-березень (було 10,5 куб м впродовж року).

На випадок відсутності централізованого гарячого водопостачання норму споживання на одну людину для першої категорії домогосподарств пропонується закріпити на рівні 8,3 куб м (квітень-вересень) і 13,7 куб м (жовтень-березень).

Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.

Їх відсутність і «необґрунтований рівень норм» споживання не є мотивуючим фактором для реальної економії ресурсів, що в свою чергу призводить до збитків всіх суб’єктів господарювання, включаючи НАК «Нафтогаз України», в розмірі 2,681 млрд грн на рік.

Крім того, відсутність лічильників не дозволяє реалізувати план по 100% комерційному обліку природного газу, що використовується в домогосподарствах.

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